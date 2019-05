Le showcase de folie de L’Or du Commun dans Decibels, dès le 12 mai sur RTBF Auvio !

L’Or du Commun ou LODC est un trio originaire de Bruxelles, composé de Swing, Primero et Loxley.

C’est en 2013 que sort le premier projet intitulé « L’origine », puis vient en 2015 « L’Odyssée », deux opus sur lesquels on retrouve notamment leur ami et acolyte de toujours, Roméo Elvis.

En 2017 sort le EP « Zeppelin », dont le clip « Apollo » qui marque un véritable tournant dans la carrière du groupe. Le clip avec Roméo Elvis cumule 5M de vues en une année. Forts d’une tournée des grands festivals européens (Solidays, Les Ardentes, Dour, Fête de l’Humanité etc.), et de plus de 80 dates entre la Belgique, la Suisse, le Canada et la France, L’Or Du Commun poursuit en parallèle son travail artistique au sein du label Labrique pour délivrer un premier album abouti à l’automne 2018.