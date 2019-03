Le showcase d'Alice on the Roof dans Decibels, ce mercredi 20 mars sur La Deux!

Alice on the Roof a inauguré la nouvelle formule de Decibels!

Après vous avoir proposé son showcase inédit sur la plateforme de RTBF Auvio, c'est maintenant sur La Deux que vous pouvez (re)découvrir le concert de l'ancienne candidate de The Voice Belgique.

Accompagnée de ses musiciens, son ami le yéti et son invitée spéciale, Valentine Brognion (également ancienne candidate de The Voice Belgique) avec laquelle elle a proposé une reprise du tube d'Orelsan et Stromae "La Pluie", Alice on the Roof a chanté ses titres : "Passing Stranger", "La fille sur le toit", "How long", "T'as quitté la planète", et "Malade".

A vos agendas!

Rendez-vous ce mercredi 20 mars dès 23h sur La Deux! La rediffusion se fera, quant à elle, le samedi 23 mars sur La Trois dès 20h !

Le duo Juicy sera le prochain groupe à performer pour Decibels : le dimanche 31 mars sur RTBF Auvio et le mercredi 3 avril sur La Deux ! Plus d'infos très prochainement...

Restez connectés!

Cette nouvelle formule de Decibels donne une importance capitale aux réseaux sociaux, découvrez donc des moments inédits lors des tournages sur les pages Facebook et Instagram de l'émission !