Le duo Juicy met le feu dans DECIBELS !

C'est dans un projet un peu dingue que le duo francophone Juicy a accepté de se prêter au jeu.

Decibels, c'est la nouvelle émission qui souhaite mettre les artistes en contact direct avec leur communauté. Un nombre limité de fans ont eu la chance de participer à un showcase exclusif. Un moment intime avec leur artiste favori, un moment unique.

Decibels, c'est aussi et avant tout un projet musical digital first. Ce qui signifie qu’il y a d’une part une série de capsules prévues pour les plateformes digitales et de l’autre, un programme "linéaire" de 26 minutes destiné à La Deux.