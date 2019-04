L'interview long format de blackwave. dans Decibels!

Pour chaque artiste, Decibels vous propose une interview long format.

Une rencontre, où l'on prend le temps de parler musique mais pas seulement... C'est aussi l'occasion d'en découvrir un peu plus sur les artistes.

Pour cette interview, Will et Jay du duo blackwave. nous parlent de leur rencontre, de leur évolution musicale, comment ils travaillent ensemble, de leur collaboration avec d'autres artistes, etc.

Une interview signée Nicolas Alsteen.