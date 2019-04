Juicy reprend le titre "Try again" d'Aalyiah dans Decibels !

Juicy fait partie de ces artistes à inaugurer la toute nouvelle formule de Decibels.

En plus d'avoir chanté leurs titres phares, Julie Rens et Sasha Vovk ont également repris la cover du célèbre titre "Try again", de la regrettée Aalyiah.

À leur manière, elles ont revisité ce titre qui nous replonge dans les débuts des années 2000.

Un moment magnifique qui a tenu tout le monde en haleine... À (re)voir en vidéo!

