Dour : retour sur les moments forts

Le deuxième jour a commencé très fort avec la présence d'Orelsan ! Notre groupe de festivaliers (Baptiste, Laurick, Robin et Rémy) a pu discuter avec l'interprète de "Tout va bien" sur sa présence en Belgique et sur ses liens avec le plat pays. Il y a beaucoup joué dans les festivals que ce soit aux Ardentes, au Brussels Summer Festival et à Dour évidemment ! Orelsan a même vécu quelques temps à Bruxelles et se souvient toujours avec bonheur de ses rencontres avec Damso et Stromae. Si le rappeur sera aussi très prochainement aux Francofolies (ce vendredi 19 juillet), il a régalé Dour d'un set très énergique qui faisait la part belle à son dernier album "La Fête est finie". Entouré d’un groupe de musiciens doués qu'il a régulièrement mis en avant, l'artiste a enchanté et fait danser la scène Last Arena pendant près d'une heure et demie avant de laisser la place aux poids lourds du hip hop américain, Cypress Hill.