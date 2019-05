Deux participantes à Décibels créent un Vlog pour nous raconter leurs aventures !

Du trajet en bus au photomaton en passant par la découverte du lieu et enfin le showcase et la rencontre avec Lord Esperanza, vivez leur expérience unique…

Nous avons profité de ce voyage, pour en apprendre plus sur Lord Esperanza au travers des regards de ses fans... Prêt pour les révélations ?

DECIBELS - Le Live

DECIBELS vous emmène à la rencontre de Lord Esperanza dans un lieu inédit, en compagnie de ses fans... Laissez-vous guider, et laissez-vous surprendre ! Un rendez-vous est fixé à un groupe privilégié de fans, recruté via les réseaux sociaux de l'artiste et de l'émission ; ils sont ensuite embarqués au propre comme au figuré pour une aventure particulière.... Pas de scène, l'artiste est à la même hauteur que son public. C'est dans une ambiance plus concert qu'émission de télévision que l'artiste pourra interagir avec son public. Un showcase qui lui aussi pourra réserver son lot de surprises comme une cover inédite ou un guest.