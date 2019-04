Découvrez le showcase de Lord Esperanza dans Decibels, ce mercredi 1er mai sur La Deux !

Lord Esperanza était l'invité de Decibels ! Quelques 40aine de fans ont eu la chance de participer à son showcase, tout en intimité.

Il a interprété ses titres "Believe", "L'enfant du siècle PART III.", "Drapeau noir", "Ma gitane" avec Anaïka, "Boulevard" et un mash up des 2 chansons "Les vieux amants" (Jacques Brel) et "Changer" (Maître Gims).

Le rappeur aux textes engagés vous donne rendez-vous en télé sur La Deux ce mercredi 1er mai, dès 22h10 !

Son showcase est également disponible en continu sur RTBF Auvio, il suffit de cliquer ici !

Cette nouvelle formule de Décibels donne une importance capitale aux réseaux sociaux, découvrez donc des moments inédits lors des tournages sur les pages Facebook et Instagram de l'émission !

Les prochains invités sont les rappeurs L'Or du Commun. Plus d'infos prochainement...