Découvrez le live de SYML dans Decibels

Découvrez le showcase de SYML, en exclusivité dans Decibels !

SYML (qui se prononce simmel et qui signifie "simple" en gallois), alias Brian Fennell, est un compositeur passionné. Il se définit à travers des sentiments primitifs : paroles pointues et personnelles, mélodies sans effort et voix pure et émotive.

Le chanteur américain faisait d'abord partie du trio "Barcelona" avant de prendre son envol. C'est avec son titre "Where's my love" qu'il s'est fait connaître. Au départ, "c'était sans trop d'ambition, juste pour voir comment ce serait reçu". Et puis, un jour, ce titre s'est retrouvé sur la bande originale de la série américaine à succès Teen Wolf. Rien que ça ! À ce jour, quatre versions différentes de Where’s My Love ont cumulé 160 millions de flux Spotify.

Depuis, SYML cartonne. Il accorde beaucoup d'importance aux textes de ses compositions, qui ne peuvent que profondément nous toucher.

Il sera en concert le 29 juin au festival Rock Werchter et le 14 octobre à l'Ancienne Belgique.

Mais avant ça, rendez-vous sur Auvio à partir de ce dimanche 9 juin dès 9h, et en télé sur La Deux ce mercredi 12 juin à 23h35 pour découvrir son live exclusif dans Decibels.

