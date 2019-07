La saison des Festivals commence et Décibels se met à la page!

Après avoir terminer sa saison au son du Live de Balthazar, Décibels se met en mode "festival" pour les prochaines semaines. Durant tout le mois de juillet, les équipes de Décibels vont vous faire vivre les Ardentes, Dour et les Francofolies de Spa.

Adoptez le #Decibels pour suivre en direct ces festivals sur les réseaux de l'émission: Facebook et Instagram. Et puis rendez-vous les lundis 15, 22 et 29 juillet sur la Deux en télé et sur Auvio dès 20h05 pour découvrir les 3 documentaires qu'on vous prépare!

Pour chaque festival, Décibels propose un documentaire de 26 minutes pour vous faire découvrir le festival de l'intérieur au travers les yeux de 4 festivaliers. Expériences inédites, rencontres exceptionnelles, découvertes et surprises seront au programme. L'occasion pour ceux qui l'ont vécu d'y replonger et pour les autres de voir ce qu'ils ont manqués...