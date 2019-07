Cap sur Dour avec nos festivaliers

On passe de l’est à l’ouest de la Belgique en quittant les Ardentes pour arriver à Dour !

Un festival mythique qui a vu le jour en 1989 ! Depuis Dour est devenu le plus grand événement musical et touristique de Belgique francophone. Avec un line-up qui allie têtes d’affiche, découvertes et diversité, il offre à plus de 230.000 festivaliers venus de toute l’Europe une fête incroyable pendant 5 jours chaque année…

Parmi eux, 4 ont retenu notre attention : Robin, Baptiste, Laurick et Rémy partagent un kot à Louvain-le-Neuve. Etudiants en communication, ils partagent, en plus de leur logement, tous une passion pour la musique et en particulier le rap français !

Décibels vous emmène à la découverte de la 31e édition du festival de Dour à travers les yeux de ces festivaliers et des artistes à l’affiche ! Suivez leurs aventures via les réseaux sociaux de Décibels : Facebook et Instagram ou via #Decibels

Fiche d’identité :