Balthazar vous donne rendez-vous dans Decibels !

Maarten Devoldere, Jinte Deprez, Simon Casier, Michiel Balcaen et Tijs Delbeke, les membres du groupe Balthazar, vous donnent rendez-vous en exclusivité dans Decibels !

Pendant la pause que s’est octroyée le groupe, ses leaders et compositeurs Jinte Deprez et Maarten Devoldere ne sont pas restés inactifs. Ils se sont chacun lancés dans des projets solos, ont sorti leurs propres albums et sont partis en tournée chacun de leur côté. Avec Warhaus, Devoldere a sorti deux albums aux accents d’art-jazz sombres et luxuriants. Deprez quant à lui a développé son amour pour le R&B old-school dans un album sorti sous le nom de J.Bernardt.

Cette liberté de voguer en solo fut une réussite. Leurs succès mutuels ont accéléré l'envie de réécrire ensemble, ils se sont retrouvés et ont renforcé leur collaboration grâce à de nouveaux horizons artistiques, pour ainsi retrouver le bonheur de créer à nouveau de la musique ensemble.Le résultat ? Leur 4ème album, Fever... Le groupe vous proposera d'ailleurs des morceaux en live dans Decibels.

Soyez au rendez-vous sur Auvio à partir de ce dimanche 23 juin dès 9h, et en télé sur La Deux ce mercredi 26 juin !

