Alice on the Roof inaugure la nouvelle version de DECIBELS !

Alice on the Roof - MARTIN GODFROID

Unique, un peu folle, talentueuse et possédant surtout un esprit bien de chez nous, l’artiste qu’on a découvert dans The Voice Belgique correspondait à 100% à la nouvelle facette qu’on souhaitait donner à DECIBELS.

Son premier single, Easy come, easy go, restera pendant 35 semaines, numéro 1 à l'Ultratop ! Pour son premier album, Alice rêvait de travailler avec le producteur de London Grammar… Elle lui envoie ses maquettes et Tim Bran accepte ! Higher lui permettra de remporter 3 récompenses dès la première édition des "D6bels Music Awards".

Pour son deuxième album " Madame ", c’est entourée d’autres artistes qu’elle compose… Vianney signe trois titres et la pousse à chanter en français, Matthew Irons a composé avec Alice le titre " T’as quitté la planète ". Le chanteur de Puggy et coach de The Voice sait reconnaitre les jeunes talents. Pour rappel, c’est lui aussi qui se cache derrière le titre La loi de Murphy" d’Angèle.

Au programme de ce DECIBELS : interviews décalées et prestations inédites ! Découvrez aussi l'aventure mystérieuse dans laquelle ses fans se sont plongés le temps d'une soirée...

Alice vous donnera ensuite rendez-vous sur La Deux, le mercredi 20 mars dès 23h, pour revoir ce showcase !