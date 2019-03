Nouveau DECIBELS: 100% Live 100% Fans

Dans quelques jours, vous pourrez découvrir la nouvelle version de DECIBELS! Une version dans laquelle on garde l’ADN mais on va plus loin dans la rencontre et l’échange. En 2019, DECIBELS invite deux fois par mois, une communauté de fans à vivre une expérience inédite lors d’une prestation " Live " de leur artiste préféré. Recruté via les réseaux sociaux de l’artiste et de l’émission, un rendez-vous est fixé à un groupe privilégié de fans, pour ensuite les embarquer au propre comme au figuré pour une aventure particulière...

Accompagnés d’une équipe de tournage, les fans se dirigent vers un lieu insolite et inconnu dans lequel l’artiste les y attend. Pendant le trajet, les fans font connaissance. Pourquoi aiment-ils tant cet artiste ? Que savent-ils de lui ? Quelle question aimeraient-ils lui poser ? Et quand on embarque sans savoir où aller, tout peut arriver ! Happening, visite surprise, blind test..., les fans ne sont pas au bout de leur surprises.

Arrivés sur place, le temps d’une photo souvenir dans le photomaton DECIBELS et le showcase commence. Pas de scène, l’artiste est à la même hauteur que son public. C’est dans une ambiance plus concert qu’émission de télévision que l’artiste pourra interagir avec le public. Un showcase qui lui aussi pourra réserver son lot de surprises comme une cover inédite ou un guest.