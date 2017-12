Un mélange d'électro et de groove avec FùGù Mango et Témé Tan dans D6bels On Stage !

Tanguy Haesevoets, alias Témé Tan, est d’origine congolaise et quarteron. Un être au charme indéniable et au sourire ravageur. Il a grandi entre Kinshasa et Bruxelles.

Ses premiers souvenirs musicaux sont les disques de rumba de ses oncles et les cassettes de zouk de ses cousines. Très vite, il va se créer son propre style fait de beats entêtants et d’harmonies caressantes. Il cultive un goût prononcé pour le fait main, mixant percussions africaines, chansons poétiques et bricolages électroniques. Il compose au gré de ses voyages, du Congo au Brésil, du Japon à la Guinée. Le résultat : une musique difficilement étiquetable mais baignée de soleil, et la sortie d’un premier album éponyme, doux mélange de funk, de références afros et de rythmes électroniques.

Témé Tan interprétera Amethys et Ca va pas la tête, titres tirés de cet album.