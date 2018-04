Sonnfjord et Da Silva sur la scène de D6bels On Stage !

Derrière le groupe Sonnfjord, il y a d'abord la voix de Maria-Laetitia Mattern. La jeune chanteuse et compositrice belge propose des mélodies pop explosives et dansantes, dans la veine de The Dø, comme en atteste le dernier album "City Lights". Ses chansons parlent d'ici et d'ailleurs et de la solitude des grandes cités. Elle est entourée de son frère Aurelio et de François Moffarts, tous les deux musiciens et arrangeurs. Il y a aussi Fabio Zamagni à la batterie et Jérôme Van Den Bril à la guitare.

Le groupe sera aux Nuits Botanique le 30 avril, le 20 juillet aux Francofolies de Spa et le 14 août au Brussels Summer Festival.

Pour D6bels On Stage, Sonnfjord interprétera Fresh Heart et Lights.