Shaka Ponk se lâche dans D6bels On Stage !

Les prêtres punk, Shaka Ponk, étaient sur la scène de D6bels On Stage. Impossible de ne pas revivre ce moment !

Les Shaka Ponk brillent pour leurs performances déjantées, leurs jeux nerveux de guitares, leur look d'enfer et leur sens du spectacle. Le groupe a interprété : "I'm picky", et 3 titres tirés de leur nouvel album : "Faking Love", "Mysterious Ways" et "Wataman" dans ce numéro de D6bels On Stage !