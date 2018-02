Session inédite de D6bels On Stage avec Pale Grey !

Difficile de définir le style du groupe Pale Grey. Une chose est sûre, c'est que la présence des quatre musiciens est dense et riche. En se nourrissant de différents courants, ils nous plongent dans des sonorités subtiles. Un mélange de pop atmosphérique, d'expérimentation, de hip-hop et d'électro, pour un résultat singulier.

On les a d'abord découverts dans différents festivals, Great Escape (UK), Mama (Fr), Dour (Be), puis le groupe s'est posé un an en studio pour composer un nouveau EP de quatre titres, "Ghost", qui les a emmenés en tournée en Europe, en compagnie d'Electric Guest, notamment à Amsterdam, Hambourg, Berlin et Londres.

Un EP annonciateur du deuxième opus paru en octobre 2017, "Waves". Un album composé par vagues successives au fur et à mesure des apports des musiciens, parlant des vagues de la vie et laissant dériver l'imaginaire de chacun.

Ce qui caractérise le groupe Pale Grey, ce sont ses ambiances mélancoliques et vaporeuses, dominées par un chant envoûtant qui réveille les souvenirs. Ils étaient nommés aux récents D6bels Music Awards dans les catégories "Meilleur groupe" et "Meilleur groupe rock et alternatif".

Le groupe interprétera sur la scène de la Ferme du Biéreau "Billy", "Blizzard" et "Hunter".