Session inédite de D6bels On Stage avec Mustii !

Musicien et acteur (On a pu le voir jouer notamment dans la série "La Trêve"), Thomas Mustin, alias Mustii, est un artiste très populaire auprès des jeunes qui sont séduits par sa musique électro-pop et sa voix puissante et particulière. Il a d'ailleurs reçu le trophée de la révélation de l'année aux D6bels Music Awards.

S'il vient de sortir son premier album "21st Century Boy", c'est surtout la scène qui le fait vibrer. Son besoin d'aller à la rencontre des gens, il le doit à sa formation de comédien. En 2017, il obtient un premier rôle aux côtés de Mathilde Seigner dans le téléfilm français "Je voulais juste rentrer chez moi", dans lequel il incarne le tristement célèbre Patrick Dils.

De rôle en rôle, pas étonnant que Mustii soit un incroyable performer. D'ailleurs, il n'envisage pas ses shows sans mise en scène léchée et théâtralité. Et c'est ce que son public attend de lui, des spectacles visuels, des lumières, des costumes, du stylisme. Aujourd'hui, en cohérence avec l'album, il privilégie les couleurs argentées et blanches.

Mustii a mis deux ans à le peaufiner, son album, dans une alternance de moments fragiles avec simple piano/voix, et d'autres morceaux construits sur des envolées et des nappes de guitares. Et ses fans l'attendent de pied ferme à l'AB, à Bruxelles, le 23 février 2019.

Ceci étant, il nous fait la primeur, pour D6bels On Stage, de nous présenter des extraits de son futur spectacle-concert.

Fanny Gillard l'accueille pour ce premier concert en live à la ferme du Biéreau, qui inaugure une nouvelle salve d'enregistrements de l'émission.

Rendez-vous ce jeudi 22 novembre à 23h sur La Deux ! Rediffusion la samedi 24 novembre à 20h sur La Trois.