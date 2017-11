Ambiance rap et hip hop avec Senamo et TheColorGrey dans D6bels On Stage !

TheColorGrey (traduction: "La couleur grise", parce que selon lui, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir), c'est le chanteur Will Michiels. A la fois producteur, auteur et chanteur à tout juste 22 ans, il a sorti un premier album en mai 2017 "Rebelation", jeu de mots entre "rebelle" et révélation". Un album personnel puisqu'il y fait référence à son histoire, au pays de sa mère, au Congo, parle de ses rêves et de son avenir. L'artiste anversois est l'un des jeunes espoirs du hip-hop belge. Il interprète"Need to know" et "On & on", des titres tirés de cet album.