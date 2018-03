Retrouvez Sacha Toorop dans D6bels On Stage, ce samedi 10 mars à 23h50 sur La Deux ! Nouvelle diffusion le jeudi 15 mars à 23h.

Artiste fragile et discret, Sacha Toorop est l’un des auteurs-compositeurs les plus attachants de la scène belge. Sensible, sincère, du genre bricoleur, il a sorti en 2017 un deuxième album où il exprime, dans un style mi-jazzy, mi pop, ses tourments et espoirs.