Sabam For Culture présente Sonnfjord, ce jeudi 11 janvier.

Derrière chaque grand groupe, même en devenir, se cache-t-il une femme ? Pour les autres, on n’est pas sûr mais, en ce qui concerne Sonnfjord, il y a d’abord Maria-Laetitia, sa voix, sa guitare. Composer, décomposer, recomposer : la jeune chanteuse et compositrice belge s’est fait sa révolution à coups de mélodies pop fulgurantes, criblées de rythmiques explosives et dansantes. Entourée par Aurelio Mattern, son frère, et François de Moffarts, tous deux musiciens et arrangeurs, ils forment une union naturelle qui renverse l’ordre de leurs univers pour toucher ceux de La Roux et de Lorde. Sur scène, ils sont accompagnés de Fabio Zamagni (batterie) et Jérôme van den Bril (guitare).

On a découvert le premier single, "Dust And Shapes", éclairé par les néons frémissant du soir qui tombe. Le nouveau single, "Lights", parle d’ici et d’ailleurs, de la solitude des grandes cités, de lieux de tous les possibles, où la fébrilité et les battements de cœur à outrance sont de mise.

Ils présenteront un EP en avril prochain lors d'une date déjà complète pendant les Nuits du Botanique le 30 avril. Ils seront présents lors de nombreux festivals cet été, notamment le 20 juillet aux Francofolies de Spa.