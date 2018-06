Romano Nervoso dans D6bels On Stage !

Humour, accent italien, rock-spaghetti... Romano Nervoso tient à ses origines italiennes et à sa ville de coeur. On pourrait même dire qu'il en joue sans retenues ! Avec leur punk rock détonnant, qui secoue sans être agressif, les quatre musiciens du groupe allumeront le feu ce samedi 9 juin dans D6bels On Stage !

Romano Nervoso est originaire de La Louvière et il revendique son appartenance à une ville métissée au passé industriel. Il est même devenu le porte-drapeau d'un mouvement urbain lié à la Région du Centre. Son dernier album, "I Don't Trust Anybody Who Doesn't Like Rock'n Roll", est particulièrement explosif, produit par Pelle Gunnerfeldt, le producteur fétiche des Hives. Au début mai, le groupe a enflammé le Botanique avec son rock spaghetti qui déménage, chanté alternativement en italien et en anglais !

Outre les premières parties d'artistes confirmés dont celle, mémorable, de Johnny Hallyday au Sportpaleis en 2012, le groupe a fait des apparitions dans les plus grands festivals que l’Europe propose. La popularité du quatuor a franchi aisément les frontières françaises, hollandaises et italiennes et les Anglais, quant à eux, ne s’en lassent pas ! Une progression fulgurante ! Avec leur 3e album, les quatre membres du groupe remettent le couvert avec leur punk rock nerveux et festif. Ce D6bels On Stage ne contredira pas leur légende !

Rendez-vous ce samedi 9 juin à 23h15 sur La Deux ! Avec une nouvelle diffusion le jeudi 14 juin à 22h55.