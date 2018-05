Des pointures internationales aux artistes belges en passant par ce qui se fait de mieux en français, vous aurez l’opportunité de découvrir dans D6BELS tout ce que vous n’avez pas vu ailleurs. Depuis 2004, D6BELS capte des concerts en Belgique qui mettent notamment en avant les artistes belges. Enregistrée en live, sans playback, dans une vraie salle de concert, D6BELS On Stage accueille sur son plateau des groupes émergents et des artistes confirmés, toutes tendances confondues, y compris les musiques urbaines. Des musiciens issus du Sud comme du Nord du pays. Des talents belges et internationaux.