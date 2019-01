Dans une nouvelle session inédite de D6bels On Stage, Fanny Gillard a accueilli deux jeunes chanteuses : Tanaë et Ozya!

Sur la scène de la Ferme du Biéreau, Tanaë a interprété "Stay" et "One Night".

Tout en douceur, Ozya a interprété ses chansons "Would you remember me" et "Here comes the rain".

Vous avez manqué ça? On vous remet leurs prestations juste ici !