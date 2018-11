Ce jeudi 22 novembre, Mustii était l'invité de Fanny Gillard ! La nouvelle saison des D6bels On Stage démarre en beauté !

Le chanteur a interprété ses tubes "Turn it off", "21st century boy", et "What a day" les deux derniers étant des titres tirés de son premier album "21st Century Boy". Le tout avec une énergie folle !

Pour revoir l'émission complète, rendez-vous sur La Trois ce samedi 24 novembre à 20h !