REVOIR Japser Steverlinck et BirdPen dans D6bels On Stage!

Jasper Steverlinck et BirdPen étaient les invités de Fanny Gillard, ce jeudi 6 décembre, dans D6bels On Stage!

Sur la scène de la Ferme du Biéreau, Jasper Steverlinck, avec sa voix angélique, a interprété ses tubes "That's not how dreams are made" et "Broken".

BirdPen, eux, ont chanté "Oh so happy" et "Good news".

Vous avez loupé ça? On vous remet leurs prestations juste ici ! Pour revoir l'émission complète, ça se passe ce samedi 8 décembre à 20h sur La Trois!