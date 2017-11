Revivez les prestations des Girls In Hawaii dans D6bels On Stage !

Les Girls In Hawaii ont ouvert le bal de cette nouvelle saison inédite de D6bels On Stage ! Sur la scène de la Ferme du Biéreau, le groupe a interprété 4 titres : This Light, Walk, Indifference et Rorschach.

Si vous avez manqué ça, pas de problème, on vous remet leurs prestations juste ici !

La rediffusion de l'émission complète est prévue pour ce jeudi 23 novembre à 23h sur La Deux.