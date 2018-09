"Regarde comme la vie est belle" avec MC Solaar dans D6bels On Stage !

Né à Dakar puis élevé en région parisienne, Claude M’Barali - c'est son vrai nom - a écrit les premières pages du rap français, pour en devenir l’un des visages les plus populaires. Le rappeur et poète a débuté sa carrière en 1991 avec "Qui sème le vent récolte le tempo" avant de franchir un cap, en 1994, et d’exploser avec "Prose combat", son deuxième album. Le disque décroche deux Victoires de la Musique et connaît une belle carrière internationale.

En tournée, MC Solaar sera en Belgique fin de cette année. Avec deux dates à bloquer d'ores et déjà : aux Fêtes de Wallonie de Liège le 15 septembre 2018 et à Forest National le 16 novembre 2018. L'artiste a de toute évidence retrouvé l’inspiration et l’énergie nécessaire pour reprendre le micro et se produire en concert.

En attendant, D6bels On Stage vous offre l'occasion de revoir ses prestations sur la scène de la ferme du Biéreau lors de son dernier passage.

Rendez-vous ce jeudi 13 septembre à 22h55 sur La Deux ! Il interprétera "Sonotone", "Eksassaute", "Solaar pleure" et "Aiwa". :-)

La rediffusion se fera, quant à elle, le samedi 15 septembre à 20h sur La Trois.