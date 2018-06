Quand Fanny Gillard se lâche sur la scène de D6bels On Stage avec Romano Nervoso !

Romano Nervoso était le dernier invité de la saison de D6bels On Stage !

Le chanteur belgo-italien se produit aussi avec BJ Scott, notamment sur son titre "In My Mind", tiré de son dernier album "I Don't Trust Anybody Who Doesn't Like Rock'n Roll". Cette dernière étant absente lors de l'enregistrement, Fanny Gillard a accepté de se prêter au jeu et a proposé un duo de folie avec Romano Nervoso ! Ils ont littéralement enflammé la scène de la Ferme du Biéreau !

Découvrez Fanny Gillard comme vous ne l'avez jamais vue ! De quoi terminer la saison en beauté :-)

Pour revoir l'émission entière, rendez-vous ce jeudi 14 juin à 22h55 !