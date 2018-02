Participez à l'enregistrement de D6bels On Stage avec Orelsan !

Piano et violons mélancoliques, rythmiques UK garage, refrains pop et morceaux chantés… La Fête Est Finie mélange les premières amours d'Orelsan (rap français et US, grime anglaise, musique électronique) à de nouvelles influences plus délicates causées par d'innombrables heures passées à écouter James Blake, Bon Iver ou Francis & The Light. Epaulé de Skread, son producteur de toujours, Orelsan amène ainsi sur ce disque sa musique vers des horizons plus matures, tout en ouvrant les portes de son studio à quelques invités : Stromae sur “La Pluie” et “Tout va bien”, Guillaume Brière du groupe The Shoes (“Quand Est-Ce Que ça S’arrête”, “Paradis”) ou les soeurs franco-cubaines Ibeyi et leurs chants Yoruba sur les 7 minutes touchantes de “Notes Pour Trop Tard”. N’allez pourtant pas croire qu'Orelsan ne rappe ou ne déconne plus : “Zone” en compagnie de Nekfeu et de Dizzee Rascal (son idole de jeunesse, rencontré à l’improviste lors d’un séjour à Los Angeles) ainsi que son morceau-délire en hommage aux “blancs qui font de la musique de noir” avec Maitre Gims prouvent bien le contraire.

Pensé comme un disque avec un véritable son d’ensemble, La Fête est Finie s’écoute d’une traite, remue les tripes, fait danser les jambes, et esquisse même parfois des sourires chez l’auditeur. Oeuvre douce et amer, il se présente comme le parfait testament sonore des évolutions d’Orelsan ces six dernières années : celle d’un type autrefois paumé qui n’a rien perdu de sa plume acide, tout en étant devenu amoureux, touche-à-tout et même repsonsable. Simple et basique quoi !