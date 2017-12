Ours dans D6bels On Stage !

Pour ce nouveau numéro de D6bels On Stage, Fanny Gillard accueille Ours sur la scène de la Ferme du Biéreau !

Graphiste de formation, Charles Souchon, alias Ours, a fait ses premières armes à Londres au sein de deux groupes différents. Son premier album, "Mi", est sorti en 2007. En 2010, il participe à l'album "Dr Tom ou la liberté en cavale", un conte musical télévisé avec Vanessa Paradis, Raphaël, Yannick Noah, Thomas Dutronc, Renaud et Arthur H.



En 2011, Ours revient avec un nouvel album intitulé "El", dans lequel on retrouve toute la poésie de l'artiste, ses jeux de mots, ses rimes subtiles, ses mélodies intimes et délicates qui magnifient les sentiments et les petites choses du quotidien.