Orelsan dans D6bels On Stage, jeudi 25 octobre !

A l'origine, il s'est fait connaître sur internet grâce à sa chanson trash de la Saint-Valentin, et a connu un début de carrière plutôt perturbé par les accusations de misogynie dont il a fait l'objet. S'en sont suivi deux albums, "Perdu d'avance" et "Le chant des sirènes". Deux albums sur les errances de la jeunesse, le doute, la peur de rater...

Son troisième opus, "La Fête est finie", est un succès. Le chanteur de 36 ans prouve qu'il a mûri et grandi en authenticité. Il est aujourd'hui considéré comme l'artiste le plus sarcastique et piquant de sa génération. Ses textes ont gagné en profondeur, à l'image de sa remise en question dans "San", performance sobre et intense dont il a gratifié les récentes Victoires de la musique : le futur c'est maintenant !

Pour D6bels On Stage, le chanteur a interprèté "Basique", "San", "La pluie" et "La terre est ronde" !

A voir sur La Deux ce jeudi 25 octobre à 00h00 et sur La Trois le samedi 27 octobre à 20h !