Noa Moon dans D6bels On Stage

Manon, alias Noa Moon, est de retour sur scène après deux ans de silence, avec son nouveau titre "Sparks" et un album prévu pour fin avril ! L'occasion pour la chanteuse de venir interpréter quelques titres de ce 2ème opus sur le plateau des D6bels On Stage, ce dimanche 23 avril.

L'ancienne étudiante en cinéma a décollé en 2012 grâce à la sortie de son premier EP, "River", composé de 6 titres aux accents folk-pop, dont le fameux Paradise qui a tourné dans toutes les radios. Influencée par Norah Jones, Ayo, les Beatles ou encore Simon & Garfunkel, elle sort son premier album "Let them talk" dans l'année suivante... Un album fidèle à son image qui nous emmène dans un univers folk doux-amer.

En 2017, on la retrouve dans un nouveau look et avec un nouveau single -Sparks- aux couleurs électro/pop. Son album, qui a été produit par Daniel Offermann des Girls in Hawaii et dont la sortie est prévue fin avril, délaisse les ambiances folk pour s'essayer à de nouveaux genres.

La chanteuse se produira le 15 mai aux Nuits Botanique et le 24 mai au Reflektor.

La rediffusion de l'émission est prévue le jeudi 27 avril à 23h10, toujours sur La Deux.