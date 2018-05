Lomepal dans D6bels On Stage !

Antoine Valentinelli plus connu sous le nom de Lomepal revient sur la scène de la Ferme du Biéreau !

Avec FLIP, son 1er album, cet ancien skateur adapte sur scène l'ambiance des skateparks, brisant ainsi les codes du rap. Un chanteur/guitariste qui mélange les genres avec jubilation.

Depuis son passage à Dour en 2015, le rappeur parisien au style décalé a enchaîné les projets, notamment avec toute la scène belge. Son album "Flip", sorti l'an dernier, a cartonné. Nouvel artiste à suivre, Lomepal a redéfini les codes du rap et de la chanson, pour mieux les réunir. Avec ses textes limpides et plein d'esprit, l'artiste s'interroge sur lui-même et sur notre société plutôt sombre.

Fasciné par des domaines extérieurs au rap comme le skate et le cinéma, Lomepal sort le rap de ses clichés et ouvre d'autres horizons. Sa culture musicale, il la tient de ces vidéos sur lesquelles les skateurs roulent et font des acrobaties. "Flip" leur rend hommage.

À découvrir sur La Deux ce samedi 26 mai à 22h55. Avec une nouvelle diffusion le jeudi 7 juin à 22h55.