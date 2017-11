Le show déjanté de Shaka Ponk dans D6bels On Stage !

Retrouvez Fanny Gillard et les déjantés Shaka Ponk sur la scène de la Ferme du Biéreau !

Les Shaka Ponk brillent pour leurs performances déjantées, leurs jeux nerveux de guitares, leur look d'enfer et leur sens du spectacle. Conquise, l'émission D6bels On Stage leur consacre deux dates. La première, c'est ce samedi 2 décembre à 22h55 sur La Deux ! La rediffusion est prévue le jeudi 7 décembre à 22h55, toujours sur La Deux ! Lors de cette diffusion, le groupe interprétera : "I'm picky", et 3 titres tirés de leur nouvel album : "Faking Love", "Mysterious Ways" et "Wataman".

Le groupe électro-rock originaire du nord de la France a des influences variées. C'est en Allemagne que les six membres du groupe rencontrent leurs premiers succès, surtout sur la scène underground berlinoise. Leur concept associe musique, images et activisme. C'est là qu'ils enregistrent leur premier album "Loco Con The Frenchy Talking" (2006).

Après avoir fait la 1ère partie de plusieurs groupes, ils se réinstallent l'année suivante à Paris. Leur 2e album est nominé aux Victoires de la musique en 2010 en tant que révélation scénique. En 2011, "The Geeks AnD The Jerkin Socks" est couronné d'un disque de platine et vendu à plus de 100.000 exemplaires. En 2013, ils obtiennent 2 Victoires pour leur dernier album studio en date. Puis il y aura leur fameux diptyque "The White Pixel Ape", suivi de " The Black Pixel Ape", 2e partie particulièrement sombre comme on le devine.