Caballero & Jeanjass et La Smala enflamment la scène des D6bels On Stage !

Retrouvez La Smala et Caballero & Jeanjass dans un numéro 100% rap de D6bels On Stage !

On ne les présente plus ! Caballero & Jeanjass font partie de la nouvelle génération d'artistes belges dont on parle depuis deux ans. Ils créent un rap qui alterne adroitement les beats modernes et le boom-bap, sonorités traditionnelles du Hip Hop. Et puis, il y a les six Bruxellois de La Smala, bien décidés eux aussi à casser les codes du rap.