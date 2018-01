Le rap domine dans D6bels On Stage avec Caballero & Jeanjass et La Smala !

Ce duo de rappeurs fait partie de la nouvelle génération d'artistes belges dont on parle depuis deux ans. Ils créent un rap qui alterne adroitement les beats modernes et le boom-bap, sonorités traditionnelles du Hip Hop. Avant de se réunir, les deux artistes ont évolué en solo ou en groupe pendant dix ans. Caballero, rappeur bruxellois natif de Barcelone, était membre du groupe Les Corbeaux, alors que JeanJass, MC et beatmaker belge originaire de Charleroi, officiait dans le groupe Exodarap.

Complémentaires, ils le sont jusque dans leur look. Leur première grosse collaboration date de 2014, sur Le pont de la reine dont JeanJass a produit la moitié des morceaux. Après un premier EP, "Double Hélice" sorti en 2016, ils reviennent en mai 2017 avec une suite, "Double Hélice 2", deuxième album dans lequel ils explorent des territoires plus larges, explorent des sonorités différentes, opposent les atmosphères avec des morceaux tantôt comiques, tantôt sombres, tantôts nerveux, tantôt planants. Ils passent définitivement à la vitesse supérieure. Ils font également la part belle à leur Belgique natale, invitant un casting 100% bruxellois en featuring sur l'album. On entend par exemple Roméo Elvis et Angèle, sa sœur, ainsi que Seven.

Avec leur sens inné du gimmick, des textes drôles et un sens du phrasé, le duo s'est allié un large public. Ce qui ne les empêche pas de distiller au milieu de leurs tirades décalées des éléments de réflexion, pour un résultat plus équilibré et plus étoffé.

Pour cette session inédite de D6bels On Stage, ils interprèteront "Sur mon nom" et "TMTC", titres issus de leur album Double Hélice 2.