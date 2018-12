Jasper Steverlinck et BirdPen en session inédite dans D6bels On Stage!

Né à Gand en 1976, le Belge Jasper Steverlinck crée la formation indie rock Arid en 1996 avec laquelle il livre en 1999 le premier d'une série d'une demi-douzaine d'albums avec Little Things of Venom. Si le groupe obtient un succès important en Belgique, Steverlinck n'en diversifie pas moins ses activités, entamant en 2004 une carrière solo avec l'album Songs of Innocence et livrant On This Perfect Day en 2009 au sein du projet rock progressif Guilt Machine. En 2018, c'est en mode solo que le musicien revient avec l'album "Night Prayer", déjà disque d'or.

Dans son nouvel album, il se met à nu, avec des arrangements sans fioriture. Et le résultat est brut et poignant. Pour garder cette fraîcheur et cette spontanéité, tous les morceaux ont été enregistrés en une prise. L'artiste privilégie les mélodies aux sonorités acoustiques. Steverlinck s’entoure aussi à l'occasion d’un quatuor à cordes. Et le 17 décembre, il sera pour la première fois l'invité de BOZAR !