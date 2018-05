Her dans D6bels On Stage, ce samedi 12 mai !

Le groupe Her, orphelin de l'un de ses membres, est désormais aux mains de Victor Solf, l'autre moitié du duo rennais. Sur leur premier album éponyme sorti en mars 2018, Simon Carpentier est présent de façon posthume sur presque tous les titres. "We Choose", premier single de l'album, est un hymne à la vie et un superbe clip tourné dans un décor monumental au Trocadéro.

Simon Carpentier et Victor Solf étaient camarades de classe et avaient créé en 2008, avec trois autres amis, le groupe Popopopops oscillant entre pop et hip-hop. En 2015, Simon et Victor décident de prendre leurs distances avec l'électro pop et de lancer leur propre label avec un premier single "Five Minutes", qui se fait très vite remarquer; à tel point que la marque à la pomme utilise le morceau dans l'une de ses pubs. Sur "Her", album testamentaire qui vient de sortir, toutes les chansons ont été composées à deux sauf "Icarus" sur laquelle Simon n'a pas eu le temps de travailler.

Pour D6bels On Stage, Her interprétera "Five minutes", "Swim" et "We choose". A voir ce samedi 12 mai à 23h sur La Deux !