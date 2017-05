Henri PFR vit son rêve et sa passion à fond !

Il faut dire que de "Home" à "Until the end", le jeune homme accumule les tubes depuis son studio aménagé dans la cave de la maison familiale à La Hulpe. Et les tournées s'enchaînent: des États-Unis à l'Asie, de Dubaï à Ibiza, PFR est demandé partout même en Flandre où il est attendu cet été à Tomorrowland! Son premier concert le 11 mars à l'AB était évidement sold out. De nombreux artistes étaient présents sur scène pour vivre avec lui ce moment intense, Raphaëlla, Quentin Mosimann, Gui Home, Jimmy Labeeu... mais aussi dans la salle, Alice on the Roof, Mustii, Alex Germys... Le public était conquis et les critiques unanimes. Comme une évidence, Henri PFR a donc réussi son premier grand rendez-vous scénique avec le public belge. On n'en doutait pas, on l'avait vu l'été dernier sur la scène de bon nombre de festivals !

Repéré par une mixtape postée sur YouTube (14 millions de vues), tout s'est enchaîné très vite. Mais pas de quoi se la péter, ce jeune homme de bonne famille garde les pieds sur terre, trop bien élevé pour ça! Un bosseur occupé 7 jours sur 7, qui reste simple et disponible, à peine conscient de l'incroyable parcours qu'il est en train de tracer. Avec intelligence, il en profite sagement en rappelant avec le sourire qu'il est juste là pour faire danser les gens !

Compositeur, DJ, Henri PFR est un musicien qui est aujourd'hui également producteur. Un métier qu'il envisage de poursuivre à l'avenir, lorsqu'il aura fait le tour de son métier de DJ.