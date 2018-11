Grandgeorge en session inédite dans D6bels On Stage !

FACE TO FAITH est le deuxième album de Grandgeorge sorti en octobre dernier, dont on avait déjà pu découvrir le single Sunny Anyway.

Avec FACE TO FAITH, Grandgeorge frappe fort là où on ne l’attendait pas. S’il nous propose encore une fois des mélodies imparables et des textes qui méritent qu’on s’y attarde, c’est par le son de ce nouvel album qu’il surprend le plus. Un croisement assumé entre son univers acoustique et des sons très actuels. Une prise de risque et un deuxième album très convaincant.

Des mélodies pop, des arrangements soignés et des textes optimistes, c'est la ligne de conduite de Grandgeorge qui se sert de sa créativité pour affronter les failles de notre monde désastreux et trouver des notes d'espoir.

Après avoir fait appel à Mark Plati (Louise Attaque, David Bowie…) pour le son de son premier album, il continue les collaborations prestigieuses, avec cette fois Ash Howes (Dido, Ellie Goulding…) pour mixer les sonorités pop, afro, et électro de son deuxième album.

Avant de le présenter le 7 décembre à La Madeleine à Bruxelles, il vous en dévoilera des extraits sur la scène de D6bels On Stage.

Rendez-vous ce jeudi 29 novembre à 00h20 sur La Deux ! Rediffusion le samedi 1er décembre à 20h sur La Trois.