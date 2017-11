Girls In Hawaii ouvre la nouvelle saison de D6bels On Stage !

Avec Nocturne, le groupe brainois s'enfonce dans le cœur de la nuit avec des mélodies ouatées et enveloppantes. Une douce rêverie musicale aux tonalités plus électro mais qui reste fidèle à ce qui fait le succès du groupe depuis les années 2000. Pour ce quatrième album, les guitares ont laissé une place au synthé, l'harmonie des voix intacte est mise en avant. Des textes qui quittent la sphère introspective et s'ouvrent au monde. Ce sont donc 10 titres lumineux et tranquilles qui nous font voyager et où opère une fois encore leur magie, leur talent. Laissez-vous conduire... jusqu'à leur concert, une toujours belle expérience.