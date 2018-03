Foé et le retour de Shaka Ponk dans D6bels On Stage !

Le groupe électro-rock originaire du nord de la France, Shaka Ponk a des influences variées. C'est en Allemagne que les six membres du groupe rencontrent leurs premiers succès, surtout sur la scène underground berlinoise. Leur concept associe musique, images et activisme.

"The EVOL'", le sixième opus des Shaka Ponk, traite du concept de l'évolution, un sujet qui les passionne. Le titre de l'album se rapproche de The EVIL, le mal. "Nous sommes supposés être l’espèce la plus " évoluée ", disent-ils, mais nous détruisons la planète, les autres espèces, à une vitesse et une intensité jamais égalées… et nous nous détruisons nous-mêmes au quotidien." Mais heureusement, EVOL est aussi l'anagramme de LOVE...

Le groupe mettra le feu sur la scène de la Ferme du Biéreau avec "My name is Stain" et "Gung Ho".

A noter qu'ils sont actuellement en tournée avec The Monkadelic Tour, dont 25 dates bouclées. Pour l'arrêt à Bruxelles, ce sera le 24 mars à Forest National.