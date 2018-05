Embarquez avec les Therapie Taxi dans D6bels On Stage !

Surgi sur la scène pop francophone avec quelques singles dérangés et dérangeants et un 1er EP sorti en 2016, Therapie Taxi bouscule la chanson française acoustique sur des rythmes électro-rock.

Ils sont parisiens, ils ont 25 ans et la fièvre de la jeunesse. C'est dans le quartier de Pigalle qu'Adélaïde et Raphaël se sont rencontrés et qu'ils on décidé de former un groupe qui s'appellera d'abord Milky Way. Nom qui changera à l'arrivée des deux autres musiciens, Félix (guitare et claviers) et Renaud (batterie) et deviendra Therapie Taxi.

Sur des rythmes rock et électro, ils se lancent en français dans des textes débridés. Avec leur plume décomplexée et leur son provoquant, ils balancent tout ce qu'ils ont sur le cœur, nourris de rock et des excès des soirées en boîte. Et leurs chansons oscillent entre histoires d'amour et délires entre potes.

En février, ils ont sorti leur premier album "Hit Sale", avec un clip du même nom en featuring avec Roméo Elvis, qui comptabilise plus d'un million de vues sur Youtube !

Après un passage à la Cigale le 6 juin, ils seront en tournée dans toute la France.

Pour D6bels On Stage, le groupe vous propose leurs titres "Hit Sale", "PVP" et "Salope" ! À voir ce samedi 5 mai à 23h00 sur La Deux, avec une nouvelle diffusion le jeudi 10 mai à 23h35 !