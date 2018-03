Eddy De Pretto et Théophile Renier dans D6bels On Stage, samedi 31 mars !

Théophile Renier est le grand gagnant de la 6e saison de The Voice Belgique. Alors qu'il ne s'attendait pas à se retrouver à la première place, il savoure aujourd'hui cette réussite qui lui a apporté visibilité et professionnalisme. Ce qui a conquis le public, c'est son anticonformisme, son côté à la fois animal et sensible. Confiant et ambitieux, sociable et festif, Théophile est prêt à se lancer dans son propre projet musical. Un premier single en français a déjà vu le jour, "Tu ne sais pas", qu'il interprètera en exclusivité lors de cette session de D6bels On Stage.

On attend la suite avec impatience !

A voir sur La Deux ce samedi 31 mars à 22h55, avec une nouvelle diffusion le jeudi 5/04 à 23h.