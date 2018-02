Découvrez Warhaus dans D6bels On Stage !

C'est en 2016 qu'il sort son 1er album solo "We Fucked A Flame Into Being", un album intimiste et hypnotique dans lequel s'immisce la voix pleine de grâce de la troublante Sylvie Kreusch, également chanteuse de Soldier's Heart. Un choix idéal pour un album qui traite de l'amour, de sa fièvre et de ses désillusions. L'ambiance est nonchalante, envoûtante et mystérieuse, avec des apports de percussions et de marimba.

En novembre 2017, il sort un 2e album tout aussi somptueux portant simplement son nom, "Warhaus". Il est parti dans les montagnes isolées du Kirghizistan pour le composer, puis est rentré en Belgique pour l'enregistrer. Love’s A Stranger en est la pièce maîtresse, qui ouvre et marque de son pas dansant l’ensemble de l’album.

Pour ce nouveau numéro de D6bels On Stage, il interprète "Mad World", "Love’s a Stranger", "Everybody", trois titres tirés de son nouvel album et "Good Lie".

Rendez-vous ce samedi 10 février à 23h05 sur La Deux. La rediffusion est prévue le jeudi 15 à 22h55.