Découvrez Claire Laffut dans D6bels On Stage!

Chez Claire Laffut, jeune artiste belge de 23 ans, rien n'est calculé, formaté, calibré dans sa démarche. Sa voix est juvénile et faussement naïve. Ce qui la pousse ? Un formidable élan artistique qui s'exprime de différentes façons. Car Claire n'est pas que chanteuse et s'est déjà illustrée dans la mode, la peinture, la danse et les tatouages éphémères.

Son premier single "La vérité", donne le ton de son premier EP empreint de charme et de douceur. Musicalement, ses morceaux groovent comme dans "Mojo", et s'aventurent sur le terrain de la soul, du jazz, du reggae ou de la bossa nova. Avec des accompagnements de synthés et des basses très disco à la clé, elle a travaillé avec Tristan Salvati, le producteur d'Angèle. Après plusieurs showcases et un concert Grand Place, elle sort ce premier EP qui donnera lieu bientôt à un album.

Claire Laffut chuchote des mots simples et doux dans un besoin de pureté. Ce qu'elle cherche avant tout, c'est de toucher, plutôt que de jouer uniquement sur le décoratif. Elle crée des histoires par petites touches comme dans ses peintures, et n'hésite pas à introduire dans ses textes des réponses à certains non-dits qui s'adressent aux siens.

