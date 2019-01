Découvrez Adam Naas dans D6bels On Stage

Vingt-six ans, Parisien, autodidacte, un physique à la Jimmy Hendrix... Adam Naas s'est fait connaître avec le morceau Fading Away qui deviendra le titre de son premier EP de quatre titres. Le public découvre alors sa voix impressionnante et sa pop soul douce et rafraîchissante. Mais aussi un artiste à fleur de peau, timide et lunaire.

S'en suivra une tournée internationale à Los Angeles, Carthage, Sao Paulo et un contrat avec une Major. Il planche ensuite sur un album aux textes mélancoliques, entouré de ses musiciens et amis Louis Guego à la guitare et Christelle Cannot à la basse et au clavier.

Venu tardivement à la musique, Adam Naas souhaite prendre son temps pour composer. "The Love Album" est sorti en septembre 2018, où il expérimente de nombreuses sonorités et se laisse bercer par des influences éclectiques.

Il est l'invité de Fanny Gillard, pour ce numéro inédit de D6bels on Stage, ce mercredi 16 janvier dès 23h sur La Deux!

Avec de nouvelles diffusions le 20/1 à 23h45 sur La Deux et le 19/1 à 20h sur La Trois.