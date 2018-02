Si vous avez manqué le numéro inédit de D6bels On Stage avec Todiefor et la belle Charlotte, on vous remet leurs prestations juste ici ! :-)

Todiefor, accompagné de sa chanteuse, a interprété "Never met you" et "Beautiful". Charlotte, elle, a chanté "Pars" et "Ta peau".

Rendez-vous ce soir à 23h35 sur La Deux pour la rediffusion complète de l'émission !